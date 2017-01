Ancora una multa per SuperMario

A Manchester lascia la Bentley in divieto di sosta e va a cena con la Fico

3/2/2012

Ennesima caduta di stile per Mario Balotelli. Dopo essere stato incoronato secondo uomo più elegante d'Inghilterra da GQ UK, questa volta l'attaccante del City si distingue per avere infranto il codice della strada parcheggiando la sua costosissima Bentley bianca in divieto di sosta mentre si godeva la serata a Manchester in un ristorante italiano con la fidanzata Raffaella Fico. Ed è arrivata la multa.

foto Olycom

Per SuperMario non si tratta di certo della prima. Solo due mesi fa era stato fermato nel Worsey per eccesso di velocità a bordo della sua Maserati da 100mila sterline. La stessa auto che lo scorso anno gli è stata sequestrata per ben 27 volte, mettendo in seria difficoltà il Manchester City, società sportiva per cui gioca.



A quanto pare nemmeno la vicinanza della prorompente Fico riesce a fargli mettere la testa a posto. Ci chiediamo solo per quale motivo non si metta lei alla guida. Colpa dei tacchi troppo alti?