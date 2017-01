La neve-mania contagia i vip

La Torrisi fa pupazzi, le veline in posa

3/2/2012

Nevica in tutta Italia e tutti corrono in strada a scattare foto. La neve-mania contagia anche i vip che via Twitter mandano le immagini “agghiaccianti”. Le veline in posa con le borse da mare, la Torrisi alle prese con i pupazzi di neve e improbabili muffole sulle mani, i piedi infreddoliti della D'Urso, la macchina innevata della Satta e il giardino trasformato in pista da sci di Facchinetti e molto altro ancora.

foto Twitter

Sul social network ci si racconta, dalla colazione alla buona notte passando per il parrucchiere, la seduta di ginnastica, lo shopping, l'asilo dei figli e, perché no, si discute anche di meteo. Così alla prima copiosa nevicata scatta la mania di fare foto e mandare la testimonianza della propria esperienza tra i fiocchi bianchi.



La più simpatica è sicuramente Laura Torrisi che regala un bel album di immagini tra la neve. La desiderava, l'aspettava e così è arrivata anche a Firenze e lei non ha perso tempo: muffole rosa con i coniglietti sulle mani e via a far pupazzi con la piccola Martina e “il piera”. Le veline a Milano vengono colte di sorpresa dal meteo e così appena uscite da una telepromozione estiva si fotografano tra i fiocchi con la borsa da mare. Melissa Satta inquadra la sua macchinina con il tettuccio imbiancato. Barbara D'Urso si attrezza con gli anfibi e scatta un primo piano dei suoi piedi infreddoliti.



Preciso il racconto di Paola Perego che in auto scatta foto al percorso ghiacciato e innevato a caccia di uno spargisale fino ad arrivare a Frosinone. E poi ci sono i balconi imbiancati di Costanza Caracciolo e Simona Ventura a Milano e i giardini coperti di neve di Elenoire Casalegno a Cantù e Francesco Facchinetti, che scatta una foto dalla sua villa appena costruita a Mariano Comense. Ma non solo...