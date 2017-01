Carolyn Smith: "Ho perso 13 chili"

Il giudice di "Ballando con le stelle" si svela a Grand Hotel

2/2/2012

Dopo la morte della mia cagnolina Miky, sono caduta in depressione e ho cominciato ad ingrassare...". Carolyn Smith, l'implacabile giudice di "Ballando con le stelle", racconta il suo "dramma" in esclusiva a Grand Hotel, svela come ha fatto a perdere 13 chili in due mesi e mostra soddisfatta i suoi sette tatuaggi... intimi.

foto Olycom

"Negli ultimi anni ho sempre avuto qualche problema di peso", spiega Carolyn, "Menopausa, stress, cene al ristorante...Poi Miky, la mia adorata cagnolina, è morta ed è successo il patatrac". Tredici chili in pochi mesi.



A "salvarla" la dietologa di Miss Italia da cui la Smith è andata su consiglio di Milly Carlucci. "Ad agosto Milly mi ha visto appesantita e mi ha detto di non preoccuparmi, per gennaio, con l'inizio di “Ballando” sarei tornata in forma". E così è stato. La dieta? Vietati solo i dolci ma, "ho accesso a un sacco di cose che pensavo proibite", racconta Carolyn, che si dichiara molto golosa e una brava cuoca. E con orgoglio mostra i suoi sette tatuaggi.

"Ognuno ha più di un significato. Ne ho sette disegnati su tutto il corpo". Il più intimo? "Quello sulla natica destra, una rosa". E poi sul polso destro la scritta: "Believe in yourself, don't give up", che è il suo motto, ovvero non mollare mai e credi in te stesso.



Oppure quello sul poso sinistro con la scritta "TATM, una sorta di messaggio in codice d'amore, per il marito "Ti Amo Tino Michielotto" ma anche per la cagnolina morta "Ti Amo Tanto Miky". E sotto tre numeri: 16-11-18, un mix di date di nascita, "la mia, di Tino, di Miky e di Stefano Di Filippo (ballerino nel programma), che è nato il 12-4-1980, dodici più quattro fa 16". Di Filippo? "Per me è come un figlio, quello che non ho mai avuto".