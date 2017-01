Gwyneth prende il marito per la gola

Il suo segreto per un matrimonio duraturo

2/2/2012

Secondo Gwyneth Paltrow il segreto per avere un matrimonio felice e duraturo è fare trovare la cena in tavola al marito. E così il premio Oscar si destreggia tra i fornelli prima che Chris Martin e i suoi due bambini, Apple e Moses, facciano rientro a casa. “Non è la cosa più femminista da dire”, ammette nell'intervista che uscirà a marzo sulla rivista Harper's Bazaar, ma per lei funziona.

foto Facebook

Sposata con il cantante dei Coldplay da otto anni descrive il marito come una persona molto comunicativa, cosa "assai rara per un uomo inglese". "Nelle unioni ci sono alti e bassi - continua - ma è giusto andare avanti e nelle fasi difficili bisogna scoprire qualcosa di nuovo nella coppia che possa migliorare il rapporto".



La Paltrow è sicuramente una donna piena di risorse. Tra un set e l'altro trova il tempo per badare alla sua famiglia, riesce a dispensare consigli per migliorare il proprio stile di vita sul suo sito web Goop e scrive libri di ricette. A parte il fisico, sempre magrissimo, non dà mai cenni di cedimento e spiega: "Io mangio quello che voglio. Mi piacciono pane, formaggio e vino. Rendono la mia vita divertente e piacevole". E se qualche ruga compare sul suo volto non è un problema perché non ha nessuna intenzione di piegarsi al botox.



L'attrice, sempre bellissima e sensuale nelle immagini prese dal video del backstage della pagina Fecebook di Harper's Bazaar, parla anche del suo rapporto con la figlia Apple. Si augura che la bambina, di sette anni, erediti da lei l'interesse per la moda e lo stile. Le ha anche conservato degli abiti suoi con la speranza che, una volta cresciuta, possa indossarli.