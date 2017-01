Klum, scommesse sul nuovo amore

Eppure Seal ci prova ancora

2/2/2012

Sette anni d'amore, una coppia così diversa e così affiatata. Lui nero e tenebroso, lei bionda e angelica. Quattro figli, mai uno screzio. La crisi però è arrivata e la separazione inevitabile. Heidi Klum su Twitter si fa coccolare dai fan, Seal mostra la fede al dito e ripete di essere ancora innamorato. I bookmakers non ne vogliono sapere: la coppia si è sfasciata ed è tempo di trovare un nuovo fidanzato per Heidi. Piovono scommesse...

foto Twitter

Il bookmaker inglese Stanleybet si chiede chi sarà il nuovo compagno del bellissimo angelo di Victoria's Secret. Primi fra tutti tornano a circolare i nomi delle vecchie fiamme di Heidi. Il cantante e chitarrista statunitense John Mayer, ex di Jennifer Aniston, pare essere il più papabile, offerto a 10,00. Stessa quota per un riavvicinamento – forse un po' azzardato – con il suo ex Flavio Briatore da cui ha avuto una bambina, Helene.



Più gli incontri diventano improbabili e più sale la posta in gioco. Così viene dato a 13,00 l'ex marito Ric Pipino, un parrucchiere diventato proprietario di una catena di centri di bellezza, dal quale la Klum si era separata nel 2003. E poi in classifica ci sono Christoph Waltz a 16,00 e Michel Fassbender a 20,00, Lenny Kravitz a 25,00 e Jude Law a 30,00.



Il fidanzato più improbabile, a 35,00, è Johnny Depp, in crisi con Vanessa Paradis e pronto a capitolare ai piedi di un'altra bionda. Così mentre i bookmaker puntano su chi sostituirà Seal nel cuore di Heidi, il cantante si mostra afflitto e spera di essere lui a vincere la sua scommessa d'amore.