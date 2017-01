Keira, schiena "macchiata" e manomorta

Incidenti da red carpet per la Knightley

2/2/2012

Spalmarsi l'autoabbronzante sulla schiena, il punto più difficile da raggiungere, specie con una pelle chiara come la sua è davvero "A Dangerous Method". Come il titolo del film di cui è protagonista. Lei è Keira Knightley, che alla premiere ha sfoggiato una scollatura posteriore vertiginosa e pelle chiazzata. Con tanto di manomorta sul sedere da parte del collega Viggo Mortensen.

foto Olycom

L'attore americano di origini danesi, tutto di bianco vestito, e partner dell'attrice nel film, l'ha accompagnata sul red carpet con disinvoltura e nonchalance appoggiando la sua mano sul suo sedere.

L'attrice 26enne, bellissima, anche se forse un po' troppo magra, nel lungo abito da sera di Burberry con strepitosa scollatura sulla schiena, ha "accettato" senza imbarazzo il suo ardito accompagnatore.



I flash dei fotografi si sono sbizzarriti tra la manomorta di Viggo e le macchie sulla schiena di Keira, molto probabilmente il risultato, penoso, di una sessione non proprio riuscita di crema autoabbronzante per dorare la pelle scoperta, rinomatamente diafana e pallida.



Nessun problema per la Knightley, che al party dopo la presentazione si è scatenata in pista, ballando con Michael Fassbender, anche lui suo partner nel film.



Secondo il Daily Mail, la coppia di attori ha ballato fino a tarda notte alla festa organizzata da GQ in un ristorante londinese di Mayfair. Poi ad accompagnarla a casa però è stato il fidanzato James Righton dei Klaxons. Anche se ha ballato con Michael per quasi tutta la sera, Keira non aveva occhi che per James con cui ha riso e scherzato. I due sono insieme da quasi un anno e al momento la loro relazione procede a gonfie vele. Con baci appassionati inclusi.