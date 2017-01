Adriana, un push up che fa miracoli

Per la modella un décolleté da urlo

2/2/2012

Dopo Eva Herzigova e Adriana Karembeu, una modella ceca dagli occhi di ghiaccio e dal décolleté ipnotico si prepara a diventare l'icona sexy del reggiseno più famoso al mondo. Lei è Adriana Cernanova, classe 1991, e il suo irresistibile push up in bella mostra è quello del marchio Wonderbra, pronto a riprendersi la scena rappresentando la sensualità del terzo millennio.

foto Olycom

Adriana è una bambola bionda dalle forme perfette e dal sorriso intrigante. Ma cattura gli sguardi soprattutto per le sue curve. Esplosiva e coinvolgente la modella è stata scelta per promuovere i nuovi modelli di reggiseno che promettono scollature vertiginose e ultraprofonde adatte a ogni occasione e sensazionale con tutti gli abiti.



Per le notti dell'estate 2012 tanga, culotte e un push up da urlo che grazie all'effetto boosting del gel contenuto all'interno dell'imbottitura moltiplica le taglie e il sex-appeal come per miracolo, trasformando ogni décolleté in un audace e malizioso gioco di seduzione.