Eli esce allo scoperto con Steve-O

11:07 - Con il bacio arriva la conferma. Dopo tanti rumors che li davano per fidanzati e qualche scatto innocente, ecco le immagini che tutti aspettavamo. Lui, Steve-O, il folle protagonista di Jackass, e lei, Elisabetta Canalis, seduti una sopra l'altro su un muretto, si scambiano le prime effusioni in pubblico. Le loro labbra si sfiorano e i loro volti esprimono compiacimento. E subito dopo è il turno di palpatine maliziose.

Dimentichiamoci l'Elisabetta composta al fianco di George Clooney (in quasi due anni di relazione la coppia non è mai stata fotografata mentre si scambiava baci appassionati) e anche quella che per un breve periodo si è accompagnata all'elegante attore e modello Mehcad Brooks. Perché la bella showgirl volata in America per "sfondare" ha proprio cambiato registro in compagnia dell'attuale fidanzato, già di suo decisamente eccentrico.



Al bacio, immortalato da Novella 2000, si sono infatti accompagnate palpatine maliziose al sedere dello stuntman da parte di Eli che, con un sorriso da furbetta, non si cura degli sguardi altrui. Così disinibita non l'abbiamo mai vista. Verrebbe da pensare che Steve-O sia l'amore vero, quello con cui riesce a sentirsi sempre e comunque a suo agio. Che il 37enne supertatuato e con precedenti di droga sia riuscito a tirare fuori la vera natura dell'ex Velina? In attesa di scoprirlo ad Eli il compito di digerire i commenti di Chelsea Handler durante il suo talk show su E!: “E' andata dalle stelle alle stalle".