Star davvero in gambe

La parte "sotto" di Belen, Fede, Katie e le altre

2/2/2012

Le ultime in ordine di apparizione sono state quelle di Pixie Geldof, paparazzata in minigonna trasparente a pois per le strade di Londra. La splendida Bar Refaeli ha dato sfoggio delle sue, lunghissime e perfette al Chiambretti Night. E di gambe, chilometriche, muscolose, toniche e irresistibilmente sexy lo showbiz è pieno. Da Belen a Pippa ecco le star più in gamba.

foto Olycom

Quelle che, oltre al lato A e a quello B, amano esibire anche quello X: le gambe. C'è chi le mette allo scoperto con evidente ostentazione, elevando il tasso erotico con lingerie succinta come Sara Tomamsi o Katie Price. Chi ne va fiero e le sfoggia sotto abiti con spacchi vertiginosi, come Elisabetta Canalis. Pippa preferisce mostrarle con la classica minigonna, mentre Belen sceglie un micro e mini abito, che solo curve e gambe come le sue possono reggere.



Claudia Gerini opta per un accavallamento ardito. Sul red carpet Amanda Seyfried opta per i calzoncini che lasciano vedere tutto, allenamenti compresi.

Mentre la giunonica Victoria Silvstedt in jeans cortissimi gli allenamenti li continua a fare con pose sinuose e sensuali.



E poi ci sono Jennifer Lopez, Melissa Satta, Alessia Marcuzzi, più in forma e scosciata che mai dopo la gravidanza e Federica Pellegrini, tutta muscoli e energia, Miranda Kerr e Bra Refaeli.... Star davvero in gamba