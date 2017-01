Pierre, il figlio Dj di Sarkozy inguaia papà

Dopo un malore in Ucraina è stato rimpatriato in Francia con un volo di Stato

1/2/2012

Il malanno del figlio di Nicolas Sarkozy, che tutti conoscono come Dj Mosey, costa caro ai contribuenti francesi. Ricoverato dopo un malore in Ucrania, Pierre è stato rimpatriato con un volo di Stato. A gettare ombre e nuovi guai alla vigilia delle elezioni è il settimanale satirico francese "Canard Enchaine" che ha chiesto lumi all'Eliseo. Il presidente francese ha dichiarato di aver sborsato di tasca propria 7.632 euro. Ma i conti non tornano.

foto LaPresse

Fra tre giorni Pierre (nato dall'unione tra Sarkozy e Marie Dominique Culioli) è atteso al "Theatro Disco Club" di Viterbo dove sarà la star della consolle per una notte. Ma intanto piovono le polemiche dopo l'esibizione ad Odessa, dove il 25 gennaio il 26enne si è sentito male a causa di un'intossicazione alimentare.



Il magazine ha scoperto che il rimpatrio d'urgenza sarebbe avvenuto con un Falcon 50 destinato a trasportare in giro per il mondo Sarkozy e i suoi ministri e per il quale non si capisce ancora bene chi abbia pagato. L'Eliseo ha assicurato che il presidente ha comunque messo mano al portafogli e sborsato per il trasporto la somma di 7.632 euro.



Ma il giornale fa sapere che il volo costa normalmente 5.625 euro l'ora. E per un totale di 7 ore di volo, il conto avrebbe dovuto essere di circa 42mila euro, anche se ne sono stati pagati solo 7.632. Ma "Canard Enchaine" ha sollevato anche un altro problema. Il principio della neutralità del servizio pubblico: la flotta aerea del presidente in realtà dovrebbe essere utilizzata per scopi di interesse collettivo. A meno che i problemi intestinali del figlio di Sarkozy non costituiscano "interesse generale".