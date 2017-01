Michelle: "Un secondo figlio? Nella fantasia ci sta..."

Con Trussardi pensa alla famiglia

1/2/2012

Prima c'è Aurora, poi il lavoro, poi arriva il compagno. Questa la scala delle priorità di Michelle Hunziker, che però ammette che con Tomaso Trussardi è la volta buona. Dopo il suo grande amore per Eros Ramazzotti, e vari flirt e storie chiuse, la bionda showgirl ha trovato la felicità tra le braccia del giovane rampollo della casa di moda. E a Diva e Donna ammette che nei suoi pensieri c'è pure un secondo figlio.

foto Twitter

“Mi piacerebbe molto – dice la Hunziker alla domanda su una possibile seconda gravidanza – In questo momento non posso, ma nella mia fantasia ci sta, eccome, un secondo figlio. Io sono già una donna fortunatissima. A 35 anni mi ritrovo una figlia di 15, non posso chiedere di più. Vero è che quando hai fatto un bambino a 19 anni, a 35 ti riscatta questa voglia di farne un altro. Sono pentita solo di una cosa io, di non averne fatti allora tre di fila. La mia vocazione materna si sarebbe appagata”.



Il grande amore perduto della sua vita è quello con Eros. “Però credo nelle seconde opportunità” continua Michelle. E la seconda potrebbe essere con Tomaso. “Ci vuole una persona forte. Ho bisogno di uno che ogni tanto mi prenda e mi rimetta in riga... Il mio compagno attuale sembra uno molto forte”. E allora con Trussardi è pronta per una nuova storia.