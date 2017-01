Nicole e Marika... dal chirurgo

La Minetti e la Fruscio ad Alassio

1/2/2012

Pantaloni attillati e dolcevita bianchi, stivali e giacchino in pelliccia. In versione cavallerizza Nicole Minetti è più sexy che mai. La bella consigliera è stata ospite dell'amico e chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, che ha presentato al Grand Hotel di Alassio i suoi prodotti di bellezza. Con lei anche una esplosiva Marika Fruscio.

foto Olycom

Al polso Nicole fa sfoggio di due bracciali con le scritte "Nicole" e "Onore". Dopo la maglietta provocatoria “Senza t-shirt sono ancora meglio”, con cui l'ex igienista dentale ha stuzzicato l'immaginazione erotica di non pochi uomini, adesso l'intraprendente Minetti passa alla difesa morale. L'onore prima di tutto. In quanto al corpo, quello resta sensuale e desiderabile anche in versione amazzone.



E desiderabile è anche la solita esplosiva Marika Fruscio, che ha "impacchettato" il suo prosperoso décolleté in una camicetta scollata con tanto di fiocco.



Urtis prenderà la consulenza per la medicina estetica del Grand Hotel di Alassio con i più rinomati prodotti del settore. Quali testimonial migliori per un chirurgo del ritocco se non Nicole, che al bisturi si suppone non abbia mai detto no e Marika, a cui madre natura ha concesso abbondanza e generosità di forme, e che di ritocchi per ora non sembra aver bisogno.