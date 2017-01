Mario Balotelli, premiato il suo look

Per GQ UK è Mr. eleganza

1/2/2012

C'è da non credere. Con la sua tuta dal cavallo basso, felpa, catene al collo e cresta Mario Balotelli non solo è rientrato nella classifica degli uomini più eleganti d'Inghilterra, secondo "GQ UK", ma si è piazzato addirittura al secondo posto. E pensare che il suo abbigliamento sembra molto più adatto ad un raduno di "tamarri". Anche la sua fidanzata, la showgirl Raffaella Fico, non brilla in quanto a stile.

foto LaPresse

Come due adolescenti, Mario e Raffaella si divertono a fare shopping nei negozi più alla moda di Milano, ma sembra che non sia proprio il loro forte riuscire ad abbinare fantasie e tessuti. Cappellino colorato, catene al collo oro e argento con crocefisso in bella vista, orecchini grandi come noci e acconciatura da Mr. T sono in grado di raggelare il sangue degli stilisti anche più estroversi. Di certo un look così non passa inosservato.



La sua fidanzata non è da meno. Molto meglio quando posa in lingerie mettendo in mostra le sue sensuali forme che vestita con i soliti pantaloni aderenti e scarpe con tacchi vertiginosi. Per non parlare delle giacche che più che coprirla la "strizzano" o delle borse con il teschio. Quelle sì che sono un vero tocco di classe.



Ma i due, forti evidentemente del riconoscimento, passeggiano tranquillamente per le vie di Manchester City, lui imbronciato per l'ultimo servizio posato della sua fidanzata e lei che che lo tiene stretto a braccetto fingendo che la relazione funzioni alla perfezione.