Tanya, sexy e bucolica in lingerie

In un video seduce col pizzo nero

1/2/2012

Pensavate di rimpiangere Irina Shayk in lingerie? Tanya Mityushina, che l'ha sostituita come testimonial del brand di biancheria intima, si è fatta subito conoscere con una clip dedicata a San Valentino in cui compare in tutta la sua sensualità e bellezza. La russa Taty, come ama farsi chiamare, ha rimpiazzato con grande sensualità la collega facendosi ammirare in tutto il suo fascino.

foto Intimissimi

In mezzo alla natura in un'atmosfera bucolica, la Mityushina conquista tutti gli sguardi muovendosi sinuosa con addosso soltanto slip, reggiseno e reggicalze rigorosamente in pizzo nero. Si tocca i capelli, si mette in posa, mostra il suo profilo perfetto ballando con il proprio corpo come in un gioco di seduzione davvero intrigante. E se Irina ha conquistato Ronaldo, ora non resta che attendere per scoprire chi capitolerà ai piedi della sexy Tanya.