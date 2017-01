Manu, che baci col capitano!

L'Arcuri beccata con Montedoro

1/2/2012

Baci appassionati, carezze, sguardi complici. Non si trattengono e le loro labbra non si staccano nemmeno durante la colazione nell'hotel in montagna. Ecco l'uomo giusto per Manuela Arcuri. Dopo averla accostata prima a Salvatore De Lorenzis e poi ad Antonello Ieffi, la showgirl viene pizzicata da Chi con Simone Montedoro, l'attore che in tv interpreta il capitano nella fiction Don Matteo. Lei ammette: “C'è una bella sintonia”.

foto Olycom

E a giudicare dalle foto che li hanno beccati mentre si scambiano tenerezze nella sala colazioni dell'hotel del passo del Tonale dove hanno trascorso qualche giorno insieme, pare proprio che Manu si sia innamorata. Tra alberi innevati, mimetizzata da un giubbotto e dal cappello in testa, la Arcuri stringe il viso del suo amato e lo bacia con grande trasporto. “Incrocio le ditra, non voglio sbilanciarmi per scaramanzia... - dice l'attrice – Ci conosciamo da circa un anno, ma ci siamo scoperti di recente”.



“Mi vengono attribuiti continui flirt: basta che un uomo venga fotografato di fianco a me che è il mio nuovo fidanzato. Ci crede che ero single da mesi?” spiega l'Arcuri, che con Simone pare proprio fare sul serio. Lui bello, tenebroso con la barba incolta, attore emergente è riuscito a far capitolare Manuela che ora dice: “Se son rose fioriranno...”.