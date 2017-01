Beckham incoronato uomo più sexy del pianeta

Nella top 10 anche Robert Pattinson, Tom Hardy, Johnny Depp e Zac Efron.

31/1/2012

Beckham ha fatto di nuovo gol, in barba a chi se lo immaginava in panchina ad aspettare la pensione. La rivista "101 Hottest Hunks" lo ha incoronato uomo più sexy del pianeta 2012. Un bel riconoscimento per il fuoriclasse inglese sposato con la Posh Spice Victoria e padre di quattro figli. "David ha tutto quello che si richiede a un uomo sensuale: ha talento, ha stile, sex appeal e carisma", commenta l'editore del giornale.

foto H&M



La top 25 è stata stilata prendendo in considerazione i voti online di 1.000 lettori e le scelte di un gruppo di esperti composto dal fondatore di Premier Models Carole White, dal celebre fotografo Nicky Johnston, e dallo style editor della rivista Jo Hoare.



Scelto dalle donne, che lo adorano, e dagli uomini, che vorrebbero essere come lui, l'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha superato tutti i concorrenti, fra cui i bellissimi Ryan Gosling, Ryan Reynolds e Bradley Cooper, arrivati rispettivamente secondo, terzo e quarto. Ma nella top 10 rientrano altre celebrità molto amate come Robert Pattinson, Tom Hardy, Johnny Depp e Zac Efron.