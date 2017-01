Arianny e Kim si spogliano su Twitter

La Celeste e la Kardashian senza veli sul social network

31/1/2012

Impazza il "social nude" e Twitter è sempre più una appetitosa vetrina di celebrities, desiderose di mostrarsi senza veli o quasi. Ultime arrivate, solo in ordine cronologico, due voluttuose bellezze del calibro di Kim Kardashian e Arianny Celeste, modella americana, classe 1985, meglio nota come ring girl durante gli incontri di arti marziali della Ultimate Fighting Championship (UFC).

foto Twitter

La prosperosa Kim, che ha appena lanciato la nuova collezione denim con le sorelle Kourtney e Khloe, ha postato alcuni scatti bollenti in cui sfoggia il suo lato migliore, quello del décolleté generoso.



Arianny Celeste invece, sexy modella, dal sensuale mix appeal esotico tra Messico e Filippine, ha condiviso uno scatto mozzafiato in cui appare completante nuda di schiena. Senza veli del resto questa conturbante Octagon Girl, come il magazine Zoo l'ha di recente nominata, è abituata a posare, anche se la sua fama le deriva soprattutto dal suo ruolo di ring girl agli incontri di arti marziali, disciplina, che, da quando Arianny presenzia alle gare, ha registrato una crescita esponenziale.