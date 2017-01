Ambra, fragile e combattiva

L'attrice: "Non mi fido di me"

31/1/2012

E' un vulcano in piena con le sue ansie domestiche e le sue fragilità: "Non mi fido di me, ho paura di non trattenere la mia follia e di non saper contenere il desiderio di cambiare" confida ad Amica. Questa è Ambra, una donna che ha dovuto lavorare sodo per raccogliere consensi. E ora sono tutti dalla sua parte, anche le donne. Dimostrazione il taglio di capelli. Da quando li ha fatti corti e sbarazzini mezza Brescia è corsa dal parrucchiere.

foto Amica

E' difficile essere al top, sia fisicamente sia psicologicamente, soprattutto per una persona esposta come lei. Dopo anni di impegni e sacrifici è diventata una delle attrici più apprezzate in Italia, ma solo lei sa realmente a quale prezzo. Perché ha sempre dovuto dimostrare il suo valore sforzandosi di ignorare quei rozzi luoghi comuni che comunque feriscono: "Per offendere una donna - spiega l'attrice - chiunque pensa di zittirla dicendo o che è grassa o che è una zoccola. Cercano di spiegarsi il motivo del successo così. Io ho avuto la fase grassa e mignotta, e forse in qualche momento tutte e due". Ma non è finita perchè da quando lavora a Piazzapulita su La7 le dicono anche che da quando è anoressica non capisce più niente.



Ma lei continua per la sua strada, spesso correndo, perché la corsa proprio non l'annoia, e anche se è sensibile ad ogni parola che la riguarda si sforza di guardare avanti sostenuta dalla sua agente e dalla famiglia. Insieme al cantante Francesco Renga da quasi una decina di anni confessa: "Di lui ci sono cose che sinceramente non conosco e non voglio conoscere. E' un uomo molto impegnativo, non ha paura delle debolezze che di solito si attribuiscono alle donne, così andiamo a fasi alterne e in questo momento sono molto più maschile io di lui".



I suoi figli, Jolanda, 8 anni e Leonardo, 5, la amano così com'è: "Percepiscono la mia fragilità e la accolgono con naturalezza". E lei fa di tutto per tornare a casa da loro macinando chilometri su chilometri in autostrada con la sua auto. Quell'auto incasinata, piena di vestiti, cibo e canzoni che è prima di tutto un piccolo rifugio.



Ambra è anche una donna simpatica, gioiosa e autoironica, pronta a raccontarsi con umorismo e umiltà. Poi è sexy, elegante ed espressiva, quei suoi occhioni non sono altro che lo specchio delle sue emozioni. Perché quella ragazzina un po' acerba di Non è la Rai è cresciuta.