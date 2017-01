Aguilera, cosa cola dalle gambe?

Incidenti imbarazzanti anche per Shakira e Perry

31/1/2012

Le vip hanno sempre un motivo per far parlare di sé. Peccato che questa volta Christina Aguilera, Katy Perry e Shakira siano finite nel mirino per particolari non proprio seducenti, ma piuttosto imbarazzanti e imperdonabili. Non si parla d'altro se non del rivolo color rosso sangue che colava dalle gambe della Aguilera. Ma si può discutere anche dello smalto sbeccato di Shakira oppure della ricrescita dei capelli blu elettrici della Perry.

foto Afp

Non avremmo mai voluto, ma non possiamo non parlare del caso di Christina Aguilera. Durante la cerimonia di commiato a Etta James, la Aguilera è salita sul palco per cantare. Christina si è presentata con un tailleur nero molto scollato, dei tacchi altissimi, le gambe nude. Ad un certo punto l'imbarazzo è stato totale: dalle gambe della Aguilera ha iniziato a colare un liquido rossastro. Christina si è deconcentrata e ha cominciato a sfregarsi le gambe tra loro cercando di asciugarsi. Le malelingue hanno subito parlato di mestruazioni, ma è altrettanto verosimile l'ipotesi di uno spray abbronzante che cola a causa del sudore della pelle. Il mistero non è stato svelato, ma i fotografi hanno scattato una serie di flash proprio sulle gambe della cantante.



Anche Shakira è apparsa poco presentabile l'altro giorno, dopo essere stata insignita della medaglia di Cavaliere a Cannes. La sua manicure lasciava molto a desiderare e le unghie coperte da smalto scuro solo a tratti gridavano vendetta. Sarebbe stato più elegante levare lo smalto rimasto e mostrare le mani pulite. Errore imperdonabile per la bella fidanzata di Pique!



Per Katy Perry, invece, l'effetto trasandato forse è proprio voluto. Per riprendersi dalle pene d'amore dopo l'annuncio di separazione dal marito Russel Brand, la star ha deciso di tornare sulle scene esibendo uno dei suoi classici cambiamenti di look: il colore dei capelli. Katy, già nota per i suoi mille colori, tagli e pettinature, ha scelto ancora di mettersi in testa il blu elettrico. Non ha fatto i conti però con l'effetto ricrescita... Oppure sta lanciando una nuova moda?