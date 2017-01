Quell'amore spericolato di Elisabetta

La Canalis flirta con lo stuntman Steve-O

31/1/2012

Di professione fa lo stuntman... spericolato ed eccentrico, ingoia pesci rossi e poi li rivomita, sniffa wasabi e molto altro ancora. Nella vita privata invece ha deciso di sfidare George Clooney conquistando la sua ex, Elisabetta Canalis. Lui è Steve-O, 37 anni, il presunto nuovo amore della mora ex velina "emigrata" in America. I due non confermano, ma Tmz li ha scovati, insieme, per le vie di West Hollywood.

foto Olycom

Sorrisi di intesa e complicità inequivocabile. Eli e Steve camminano insieme dopo essere stati in un Hair Salon, poi salgono nell'auto di lui. Una fonte vicina ai due, come riferisce Radar Online, avrebbe detto: “Steve fa ridere Elisabetta e questa è la sua debolezza. E’ ciò che le piaceva di più di George Clooney, che la prendesse in giro e le portasse il buonumore… Clooney ha un piccolo Jackass dentro e da quando Steve-O si è disintossicato è diventato un ragazzo sensibile ed introspettivo, così Elisabetta ha il meglio di entrambe le sue sfaccettature”.



Steven Gilchrist Glover, in arte Steve-O, non è certo un tipo "ordinario". Niente a che fare con George naturalmente. E non solo per il lavoro che fa. Nel 2008 è stato arrestato per spaccio di cocaina e condannato alla riabilitazione. Ma nel suo passato ci sono molti episodi legati a controversie legali, investigazioni e persino un tentato suicidio. E' diventato famoso nella trasmissione di MTV, Jackass, dove si esibisce in imprese memorabili, che prevedono tra le altre tatuarsi la sua faccia sulla schiena o pinzarsi lo scroto alla gamba o i glutei insieme. Con l'ex velina ha avuto in comune la partecipazione a Dancing with the Stars. Ed è lì probabilmente che i due si sono conosciuti e piaciuti.



Eli, che su Twitter si definiva fino a poche settimane fa, “sola a Los Angeles”, sembra insomma tutt'altro che single. E questa volta si è buttata in un'impresa... spericolata. Loro non confermano, ma i rumors li additano come coppia già da qualche settimana. L'ex velina e lo stuntman fanno bene attenzione a non mostrarsi troppo in giro per Hollywood, ma, pare, che passino moto tempo nell’appartamento di lei a West Hollywood, guardando film e ordinando cibo a domicilio per non diventare preda dei paparazzi.