Katie Price, che retrospettiva!

La modella mostra le armi di seduzione

30/1/2012

Vedere questa panoramica di Katie Price e pensare che la modella sia stata ospitata nell'università di Cambridge per tenere un dibattito sul femminismo sembra davvero strano. Eppure è successo che Katie Price abbia vinto il suo scontro nell'aula magna e abbia poi festeggiato con una bella serata tra amici in cui ha messo in mostra il meglio di sé. Dopo aver esibito il suo florido lato A, ecco come sfoggia il lato B.

foto Olycom

Nella sua lunga storia di dibattiti pubblici, Cambridge ha ospitato alcuni scontri davvero spettacolari. Ma mai così. La modella ha dovuto affrontare Miss Johnson e ne è uscita con una clamorosa vittoria. La sua avversaria sosteneva che l'unico limite per il successo femminile è l'ambizione femminile, ma è caduta miseramente sotto i colpi della Price.



Del resto Katie ha parecchie doti da mettere in campo e non si risparmia certo. Le piace essere al centro dell'attenzione. Così come ha fatto l'altra sera quando si è presentata con un gruppo di amici con una mise a dir poco azzardata. Se il suo punto forte è sempre stato il lato A, pompato e rifatto, questa volta ha deciso di esibire alla grande il suo fondoschiena. E così eccola posare come solo lei sa fare davanti all'obiettivo dei paparazzi mostrando un tondo lato B. Con queste armi in campo la vittoria è dietro... l'angolo!