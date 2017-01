Assisi in pista pensa alla Pession

Si sono lasciati in autunno, ma lui non riesce a dimenticarla

30/1/2012

Non si può di certo dire che Sergio Assisi stia vivendo un periodo fortunato. In autunno, dopo sette anni di unione, è naufragata la sua relazione con la collega Gabriella Pession, e ora a "Ballando con le stelle" si procura una lesione muscolare che non gli permette di esibirsi come vorrebbe. Che le sue pene d'amore lo abbiano distratto mentre era in punta di piedi?

foto Olycom

Il bell'attore partenopeo non riesce a togliersi dalla testa la sua ex compagna conosciuta nel 1999 sul set di Ferdinando e Caterina. Insieme formavano una coppia affiatata e lui confessa a Gente che l'adora ancora. Non si sa perché si siano lasciati, Assisi da vero signore non si sbilancia, ma porta ancora una profonda ferita perché "lei resterà come una corona sulla mia testa e la porterò sempre nel mio cuore", confessa.



Al momento quindi non c'è spazio per altre donne, neanche per la bellissima ballerina Ekaterina Vaganova, con cui ha raggiunto un certo affiatamento in pista. Ma guai a parlare di possibile flirt tra i due: "Io sono venuto per la sfida - ammette l'attore - sono proiettato solo sul ballo, sul mio lavoro. Per ora sono single e sto bene così".

Anche perché stando alle solite voci di corridoio la Pession non ha nessuna intenzione di fare dietrofront.