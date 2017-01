Balotelli s'infuria e la Fico scoppia

Seno florido e in vista per Raffaella

30/1/2012

Raffaella Fico ha proprio deciso di far infuriare SuperMario. Dopo aver posato sexy e audace in lingerie e in bikini per la nuova collezione Sìèlei provocando una bella scenata di gelosia da parte del fidanzato, la showgirl torna a stuzzicare. Questa volta indossa un abito turchese decisamente striminzito sul seno prosperoso. Balotelli avrà gradito la performance di Raffaella? E il dubbio “chirurgico” sul décolleté della Fico torna d'attualità.

foto Olycom

Qualche giorno fa la ex naufraga dell'Isola dei famosi, che nella passata edizione aveva regalato un topless involontario da capogiro, aveva posato per la prima volta in slip e reggiseno per un marchio di lingerie. Stando ai giornali inglesi il campione di calcio era andato su tutte le furie minacciando addirittura di mollare la bella Raffaella.



Del resto nelle immagini la fidanzata di SuperMario appariva molto provocante e sexy ed era prevedibile la gelosia del calciatore. Ma la scenata di Balotelli non deve averla affatto preoccupata visto che l'altra sera si è presentata al Chiambretti Night con una mise altrettanto audace.



La Fico indossava un abito turchese che lasciava pochissimo all'immaginazione. Il décolleté prosperoso e perfetto ha catalizzato gli sguardi degli spettatori facendo tornare d'attualità l'antico dubbio “chirurgico” sul suo seno rifatto. Dai tempi del suo topless all'Isola non vedevamo un seno così florido, sodo e alto, pur senza indossare alcun tipo di lingerie. E se ritocco c'è stato, il risultato è... notevole! Chissà se proprio ora che scoppia la storia con Balotelli, la Fico esplode di bellezza...