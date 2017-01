Nicole sbarca su Twitter

La Minetti seduce i suoi followers con foto sexy

30/1/2012

Ci ha messo un po', ma ce l'ha fatta. Anche Nicole Minetti ha ceduto al cinguettio di Twitter e ci ha preso pure gusto. Direttamente dalla California, dove sta trascorrendo le vacanze, manda ai followers sue notizie con tanto di foto che la ritraggono nei diversi momenti della giornata. Ed eccola che posa davanti alla spiaggia di Santa Monica o che mostra il suo prorompente décolleté messo in evidenza da un sexy abitino nero.

foto Twitter

Paparazzata come una diva di Hollywood per le strade di Milano o della capitale, la bella Nicole Minetti ha deciso di spiazzare i fotografi postando personalmente foto ben più ghiotte che mettono in evidenza la sua nota bellezza.



Sorridente, ammiccante, spensierata al ristorante con amici e ricordiamocelo, anche politicamente impegnata davanti all'azienda Elnagh mentre dimostra la propria solidarietà ai lavoratori, sono tutte immagini rese pubbliche dallo stesso Consigliere regionale e sfogliabili tranquillamente sul suo profilo Twitter.