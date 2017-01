Le top in bikini anticipano l'estate 2012

Da Belen a Bar Refaeli, scatti bollenti

30/1/2012

Mentre in Italia le temperature scendono sotto lo zero, c'è chi si prepara per una bollente estate. In fuga dal rigore dell'inverno modelle e testimonial si spogliano e restano in bikini, già pronte per surriscaldare l'atmosfera. Da Belen, Cecilia e Ariadna Romero per Pin Up a Kate Upton per Beach Bunny passando per le sexy top di Victoria's Secret...

foto Facebook

Le sorelline Rodriguez e Ariadna Romero sfilano per il marchio Pin Up nei succinti bikini, che la prossima estate infiammeranno le spiagge di tutto il mondo.



Le modelle di Victoria's Secret, dalla splendida Adriana Lima a due new entry mozzafiato, come la brasiliana Gracie Carvalho e la modella namibiana Behati Prinsloo, ammiccano sensuali sulla spiaggia di St. Barths, in mini due pezzi, anticipazione per la prossima calda stagione del brand americano.



Bar Refaeli, testimonial per Agua Bendita, posta sulla sua pagina Facebook alcuni scatti ad alto tasso erotico, in cui appare in bikini lasciando intendere che sarà ancora lei una delle top testimonial dello speciale costumi da bagno di Sports Illustrated, in arrivo nei prossimi giorni. E ancora Kate Upton, tra le top più pagate del mondo annuncia la bella stagione posando per il marchio Beach Bunny, come una marinaretta sexy. Ecco gli scatti bollenti, il miglior riscaldamento contro il freddo siberiano in arrivo.