Rocco Siffredi risponde alla Seredova:

"Alena, te lo do io... Buffon"

Ora è il pornoattore a parlare e, oltre a Gigi, vede perfetti per un film porno Totti e Cassano

28/1/2012

Billy Costacurta e Gigi Buffon come Rocco Siffredi, se non addirittura meglio. Almeno a parere delle rispettive mogli, Martina Colombari e Alena Seredova. E il pornoattore che dice? In un'intervista a TuttoSport Siffredi risponde così: "Non mi ricordo di aver mai fatto sesso con queste due donne o di averle avute nel cast di qualche mio film".

foto

Il ragionamento del pornodivo non fa una piega: "Per fare un confronto tra due persone, di solito, bisogna averle provate entrambe". Sembrerebbe quasi un invito quello di Siffredi alle mogli dei calciatori...

Sull'affermazione della Seredova - "mio marito? E' anche meglio di Rocco Siffredi" - l'attore risponde: "Può anche essere meglio di me a letto, però lo voglio vedere davanti alla telecamera. Sono sicuro che nessuno mi batta davanti alle telecamere". Una sfida in piena regola, tanto che aggiunge: "Buffon è ancora un ragazzino rispetto a me... Gli faccio una proposta. Quando smette di giocare perché non viene a lavorare da me? Ho bisogno di uomini veri".

Il cliché del calciatore macho non tramonta mai, Siffredi lo sa e commenta: "Leggo che ci sono giocatori che si divertono molto a letto, come Boateng, distrutto dalla Satta". Ma chi, tra gli atleti, sarebbe perfetto per girare un film porno? Il numero uno non ha dubbi: "Totti e Cassano, a occhi chiusi. Totti ha l'espressione giusta sul volto, sono strasicuro che funzionerebbe. Per Cassano, invece, ci vorrebbero due o tre dritte, ma anche lui è sulla strada giusta".

Colpito nell'orgoglio, Siffredi conclude ribatendo che l'attore porno sul set fa molta più fatica di un calciatore durante una partita. "Non c'è paragone. Un film hard professionistico è molto faticoso. Bisogna impegnarsi molto, serve una grande preparazione fisica per fare sesso. Del resto sto in scena anche 4-5 ore consecutive e in posizioni impegnative". La dura vita dell'attore di film hard...