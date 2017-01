Adriana Lima scalda l'inverno

La modella posa per la nuova campagna di costumi da bagno Victoria's Secret

27/1/2012

Lo sguardo ammiccante, le curve al posto giusto, il lato B scolpito. Adriana Lima scalda l'inverno in costume da bagno, in riva al mare, sulla calda spiaggia di St. Barth. La sexy modella brasiliana si concede ai flash sul set della nuova campagna di Victoria's Secret. Una sirena sensuale e provocante che incanta anche gli uomini dello staff, che non riescono a staccarle gli occhi di dosso.

foto LaPresse

La modella, 31 anni a giugno, è una delle più pagate al mondo, la rivista "Forbes" l'ha classificata terza, dopo Gisele Bundchen e Kate Moss. In Italia è diventata nota grazie allo spot della Tim per cui è stata pagata ben 6 milioni di dollari.



Rimanere in linea è un obbligo per una top model come lei, mamma di una bimba Valentina, avuta con il giocatore di basket Marko Jaric, Adriana ha confessato di essersi sottoposta a un rigido regime di allenamento e a una dieta ferrea per restare in forma. Ma i risultati sono ben in mostra in questo ultimo shooting. Alcune romantiche pose in piedi, altre più sensuali con le ginocchia in acqua.