La settimana delle stelle

Il meglio di sette giorni di gossip

27/1/2012

Alessia Marcuzzi guida l'esercito di star che non portano le mutande della nonna, Rita Rusic offre un siparietto bollente da Miami, mentre Eva Riccobono su Twitter scopre un capezzolo per errore. E ancora Ilary Blasi smentisce la sua terza gravidanza e Rosalinda Celentano mostra il volto tumefatto. Ecco che cosa vi siete persi in sette giorni di gossip.

foto Olycom

LUNEDI' 23 GENNAIO



Quelle che non portano le mutande



Rita Rusic, siparietto bollente a Miami





MARTEDI' 24 GENNAIO



Neo-mamme star e la pancia non c'è più



Eva Riccobono, errore osè su Twitter