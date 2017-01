Shakira-Pique, c'è un video hard

Qualcuno minaccia di renderlo pubblico

27/1/2012

Le prove evidenti della passione tra Shakira e Pique le avevamo già avute in occasione di un incontro tra i due lui non si era contenuto mettendo in mostra un rigonfiamento nelle parti basse. Ora gira voce che ci sia in circolazione un video hard in cui la cantante fa del sesso orale con il calciatore. Il sex tape, secondo Tv Notas, sarebbe nelle mani di una dipendente di Shakira che la ricatta chiedendo soldi per non diffondere le immagini.

foto LaPresse

Shakira non è nuova a questi scandali. Già si parlava di sex tape con un suo ex fidanzato Antonio de la Rua e poi ancora con il cantante spagnolo Alejandro Sanz, ma le immagini scabrose non sono mai uscite. Eppure il video che mostra il rigonfiamento di Pique per Shakira, ribattezzato anche “piqueton”, ha fatto il giro del web.



In attesa del video bollente, gira anche voce che Shakira e Pique siano prossimi alle nozze e in attesa di un bebè. Lo rivela People secondo il quale i fiori d'arancio potrebbero sbocciare proprio prima del parto. La coppia è da un anno che sta vivendo una bella storia d'amore, molto appassionata.