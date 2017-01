Aria di crisi tra Beatrice e Pierre

La Borromeo insegue il suo sogno in America

27/1/2012

C'è un oceano di distanza tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La "nobile" coppia pare sia in crisi a causa degli impegni di lei che l'hanno portata a trasferirsi dalla scorsa estate a New York per seguire un master in giornalismo, sua vera passione. Lui è rimasto a Milano per ultimare gli studi di economia all'Università Bocconi. Ed ecco puntuali le prime crepe.

foto LaPresse

Una canzone dice che la lontananza è come il vento e fa dimenticare chi si ama. Mai come in questo caso citazione più azzeccata.

Stando a quanto riporta Oggi pare che Beatrice e Pierre non abbiano delle basi così solide da poter superare per lungo tempo la prova della solitudine.



Si vocifera che tutto sia partito da lei che ha preferito inseguire il sogno del giornalismo mettendo da parte la sua storia d'amore con il principe Casiraghi rimasto in Italia ad aspettarla, forse. Ma due ragazzi così belli e aperti al mondo difficilmente riusciranno a tenere a bada la propria curiosità e le tentazioni sono sempre dietro l'angolo.