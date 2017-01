Cristiano-Irina, nozze il 12 luglio

Dopo gli Europei per Ronaldo il "sì"

27/1/2012

Prima gli Europei, poi l'altare. Cristiano Ronaldo si sposa. Il fatidico sì il 12 luglio, stando alle indiscrezioni rivelate dal quotidiano "Correio da manhã", che ha raccolto la confessione di un amico del calciatore. In abito bianco la splendida modella russa, Irina Shayk, con la quale l'asso del Real Madrid è legato da più di un anno.

foto Olycom

I fiori d’arancio quindi stanno per arrivare, l’amico di Ronaldo infatti ha raccontato che il matrimonio era nelle intenzioni della coppia già da diverso tempo, ma entrambi avevano preferito aspettare per conoscersi meglio prima di compiere un passo così importante.



Le nozze saranno celebrate a Madeira, l’isola del Portogallo, dove il campione è nato.



Con il benestare della suocera, che inizialmente non aveva approvato la giovane e troppo sexy fidanzata del suo "bambino". Irina però sembra essere riuscita a farle cambiare idea. Tra poco anche lei farà parte della famiglia.