Le star si sono "ristrette"

Stress, amore o dieta, tutte molto snelle

27/1/2012

Demi Moore ricoverata per stress, Vanessa Paradis che smentisce la crisi con Johnny Depp ma appare comunque provata. Sono solo le ultime due star finite sotto la lente d'ingrandimento per la loro eccessiva magrezza. Colpa dei crucci d'amore o no, non sono le uniche belle a preoccupare. Rosie Huntinghton fotografata di recente in bikini è apparsa molto scheletrica, ma anche la Canalis, Letizia Ortiz, Angelina Jolie ed Eva Herzigova tra le “ristrette”.

foto Olycom

Il campanello d'allarme per la Moore era suonato già mesi fa, non appena Ashton Kutcher aveva lasciato la casa di Demi sancendo la fine definitiva della love-story. L'attrice ora ha sfiorato il crollo ed è ricoverata in ospedale. Anche Vanessa Paradis è uscita molto provata dalla crisi con Depp. Lei ha smentito la separazione ma la sua figura molto scavata ed emaciata racconta di un periodo quanto meno teso e difficile.



Ma non è solo l'amore a giocare brutti scherzi alle belle dello showbiz. La modella Rosie Huntinghton un fidanzato ce l'ha, eppure nelle ultime foto della sua vacanza a due appare particolarmente ossuta. Il suo fisico, da sempre magro, appare al limite dell'anoressia. Lady Briatore in vacanza a Malindi mostra una silhouette molto “ristretta”, ma anche muscolosa, frutto di tanta ginnastica e allenamento. Questione genetica la magrezza della Canalis. Come lei stessa spiega su Twitter: “Mangio come un uomo ma non ingrasso purtroppo”. Sarà questo il segreto delle modelle? Fatto sta che anche Eva Herzigova è apparsa ancora più asciutta del solito.



E poi da sempre considerate sull'orlo della magrezza eccessiva ci sono Letizia Ortiz e Angelina Jolie.