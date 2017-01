Sboccia in passerella, Zahia nuda

Parigi, la ex escort sfila trasgressiva

26/1/2012

Poco più di un anno fa era al centro di uno scandalo che ha sconvolto il calcio francese, ora è al centro del palco mentre sfila seminuda al Palais De Chaillot in occasione delle sfilate haute couture parigine. La 19enne Zahia Dehar, la spregiudicata ex escort che fece scivolare nel fango tre calciatori francesi, calca la scena della moda di Parigi presentando una sua linea di lingerie e indossando l'abito più nudo.

foto Olycom

Grande entusiasmo per la collezione di Zahia, che l'anno scorso era al centro di un'indagine che coinvolse Franck Ribery, Karim Benzema, e Sidney Govou accusati di aver pagato i favori sessuali di Zahia quando era ancora minorenne. In pochi mesi la vita della Dehar si è trasformata. La ex prostituta è finita in copertina sulle riviste più prestigiose di moda nelle vesti di esperta. Ha posato come Brigitte Bardot ammiccante e maliziosa per il magazine americano V e ha regalato strip e spogliarelli da far girare la testa a chiunque.



Ora ricompare con una linea di biancheria intima disinvolta e provocante. Per sé ha tenuto il pezzo forte: un abito molto nudo che rappresenta un fiore che sboccia. La bella Zahia compare vestita di petali rosa che vanno via via cadendo per lasciare la pelle in vista.