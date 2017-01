Sharon Stone, 53 anni e non sentirli

Total black in pelle nera come una ventenne

26/1/2012

Tra le over 50 è sicuramente una delle più sexy. Per Sharon Stone, 53 anni, il tempo sembra non passare mai. Con un look total black in pelle, gli occhiali scuri, i pantaloni attillati e i tacchi alti l'attrice di Basic Instinct sfoggia con disinvoltura il suo fisico da ventenne.

foto Olycom

I capelli biondi, legati e tenuti indietro da un cerchietto, ultima moda tra le dive di Hollywood, la rendono ancora più giovanile. Insomma Sharon resta l'emblema della femme fatale, anche dopo vent'anni, quelli che sono passati dall'accavallamento sexy di Basic Instinct grazie al quale si trasformò nell'icona erotica dei sogni proibiti di milioni di uomini.



Al monotono tailleur da signora over 50 la Stone preferisce quindi look aggressivi e un po' fetish. Il suo corpo tonico e asciutto le permette tutto per ora. E pare che non ci sia stato nemmeno l'aiutino di bisturi e chirurghi plastici. Complimenti Sharon!