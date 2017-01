Volto livido per Rosalinda

Bacio saffico tra la Celentano e Simona Borioni

26/1/2012

Viso pallido, tirato e occhio sinistro viola. E' così che viene immortalata alla stazione dei treni di Roma Rosalinda Celentano, la figlia più piccola del "Molleggiato". Diretta verso Milano, dove vive, saluta la sua amica speciale Simona Borioni con un bacio sulla bocca scambiato in auto e va per la sua strada. In mano ha una borsa con del ghiaccio per lenire il dolore sul volto.

foto Olycom

Cosa le sia successo è un mistero, potrebbe essersi fatta male accidentalmente oppure di proposito e non sarebbe la prima volta. Dopo aver pubblicamente confessato di essere un'ex autolesionista e di "reagire" alle sue forti emozioni con alcol e barbiturici la domanda è più che lecita.



Non ha mai negato il suo mal di vivere, il rapporto conflittuale con i genitori, con il sesso e con la bottiglia. Ama indistintamente uomini e donne e la sua profonda sensibilità l'ha portata più volte a compiere gesti estremi di cui porta ancora le cicatrici. Il taglio sul viso con il bisturi le è costato 45 punti di sutura, il suo morboso attaccamento alla vodka e ai farmaci l'hanno portata in riabilitazione.



Ora, nonostante il look invernale, nelle immagini di Novella 2000, emerge ugualmente quel volto tumefatto che fa preoccupare le sue amiche più care, come la Borioni di cui la Celentano si dichiara innamorata. Il bacio nell'auto tra le due non scandalizza più nessuno, non è la prima volta che si scambiano effusioni in pubblico, è il livido sotto l'occhio e quell'espressione sofferente che sono un vero pugno nello stomaco.