La moglie di Bublè in pose intime

Luisana Lopilato sexy per Ultimo

26/1/2012

Ha posato in lingerie supersexy per Natale e il marchio di biancheria intima inglese ha subito un'incredibile impennata nelle vendite. Ora ci riprova con San Valentino e la campagna che vede protagonista Luisana Lopilato, la moglie 24enne di Michael Bublè, sta già riempiendo pagine e pagine di magazine rosa. La Lopilato su Twitter ha già conquistato un milione e 300mila followers e con queste foto non possono che aumentare.

foto Ultimo

La bionda Luisana, attrice di successo nel suo Paese, l'Argentina, ha firmato con Ultimo un contratto di due anni a partire dallo scorso ottobre. Da allora le vendite sono salite del 37% e secondo il fondatore del marchio inglese il merito è proprio della moglie di Bublè. Nella nuova collezione dedicata alla giornata di San Valentino, Luisana indossa lingerie in pizzo provocante e seducente. I balconcini che risaltano le curve del décolleté e le culotte a vita alta che regalano una silhouette perfetta regalano sex appeal a volontà. “I pantaloncini a vita della linea in pizzo nero/rosa creano delle splendide curve che ti fanno sentire incredibile” dice la proprietaria del brand. E se a indossarle è Luisana non c'è dubbio.