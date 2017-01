Malindi, il buen retiro delle coppie vip

In Kenya anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

26/1/2012

Dopo Manuela Arcuri e Paola Perego, anche Fiammetta Cicogna, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, scelgono Malindi, Kenya, come buen retiro, in fuga dal rigido inverno europeo. Ma se mogli e fidanzate sono promosse in bikini, i mariti...

foto Novella 2000

Poco più in là Fiammetta Cicogna torna con il suo compagno Tommy Chiabra da una ricca pesca. Bellissima, in retiro anche lei a Malindi, ma niente bikini per lei. T-shirt e calzoncini corti mettono però in mostra le bellissime e lunghe gambe toniche della conduttrice di "Wild-Oltrenatura". In Kenya per volontariato, oltre che per vacanza, Fiammetta si dedica anche alla pesca grossa, come mostrano gli scatti in cui ammira orgogliosa il bottino di una battuta in mare.



Minacciato dal gelo italiano Bonolis, che ha da poco terminato il suo incarico come testimonial del caffè, dopo undici anni di onorato servizio, è quindi fuggito sul continente nero ospite nella magione keniota, dove Briatore ha aperto una sorta di centro di accoglienza per vip. Eccolo paparazzato da Novella 2000 con la bella moglie Sonia Bruganelli, promossa alla prova costume con qualche riserva. Specie se messa a confronto con le curve perfette di Elisabetta Gregoraci, che nonostante il figlio all'attivo, sfoggia un corpo mozzafiato.



Prima di loro però sulla spiaggia di Malindi avevamo già ammirato Paola Perego in splendida forma, sdraiata al sole con l’inseparabile cellulare, e un bikini che mette in risalto le forme soprattutto il lato B. Con lei il marito Lucio Presta, con il quale e tre mesi dalle nozze, ma con 11 anni di convivenza alle spalle, l'affiatamento è più intenso che mai. E Manuela Arcuri in compagnia del suo nuovo amore, l’imprenditore Antonello Ieffe.