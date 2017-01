Puccini, baci nella notte a Claudio

Ancora passione con Santamaria

25/1/2012

Scoppia di nuovo la passione tra Vittoria Puccini e Claudio Santamaria. Tra i due c'era già stato del tenero durante la scorsa primavera, poi sembrava che la Puccini si fosse riavvicinata al compagno Alessandro preziosi per il bene della loro bambina, Elena 4 anni. Ma ora mentre Preziosi si fa beccare con una sconosciuta, lei esce con Claudio e dopo una serata tra cinema e passeggiatina romantica, in auto scatta in bacio.

foto

Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano i due attori mentre si scambiano tenerezze sui sedili e poi si baciano con trasporto. La coppia aveva trascorso la serata romana al cinema e poi si era concessa una passeggiatina romantica a braccetto. Poi in macchina è scattata la passione. Infine lei si allontana salutando Santamaria con mano.



Anche Alessandro preziosi è stato fotografato con altre donne. Pare dunque non esserci alcun dubbio sulla fine della loro storia d'amore. Alessandro e Vittoria per ora pensano solo al bene della loro piccola, ma hanno preso strade separate.