Niente terzo figlio per Ilary Blasi

La showgirl però è diventata zia

25/1/2012

Non è incinta, ma è diventata zia. Sua sorella infatti ha partorito una bimba pochi giorni fa. Svelato quindi il mistero sulle assidue frequentazioni di Ilary Blasi in una clinica. Smentita la gravidanza la bella Ilary pensa soprattutto alla carriera. A breve sarà in tv con la nuova serie de "Le Iene" e si gode la sua famiglia e il successo. In attesa di un terzo bebè.

foto Chi

La showgirl e il marito Francesco Totti non hanno infatti mai fatto mistero del loro desiderio di allargare la famiglia. Per ora però nulla di fatto. Anche la presunta crisi con Totti pare del tutto infondata, nonostante un recente viaggio di Ilary con le amiche a Tel Aviv, senza marito, abbia fatto pensare a un periodo di maretta tra i due. Nulla di tutto ciò.



Le foto di Chi mostrano la coppia raggiante all'uscita di un ristorante dove hanno festeggiato il gol numero 211 del capitano in maglia giallorossa. Insomma in casa Totti-Blasi tutto ok.



La simpatia, la popolarità e la bellezza di Ilary del resto sono un biglietto da visita e una garanzia. Il suo nome è tra i più cliccati su internet e le notizie che la riguardano le più seguite sui media. Logico che i suoi fans siano in trepidazione e curiosi di sapere cosa bolle in pentola.