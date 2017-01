Demi Moore ricoverata per stress

Per l'attrice nessun abuso di sostanze tossiche

25/1/2012

Demi Moore è crollata. A pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con il baby marito Ashton Kutcher i suoi nervi hanno ceduto ed è stata ricoverata in una clinica di Los Angeles a causa di stress e affaticamento. L'attrice, apparsa nelle ultime occasioni pubbliche vistosamente magra e con il viso tirato, si è affidata alle cure di medici per riprendere in mano la sua vita.

foto Ap/Lapresse

L'agente dell'attrice Carrie Gordon, smentendo le voci di un ricovero legato all'abuso di sostanze tossiche, ci tiene a specificare: "A causa dello stress che attraversa in questo momento, Demi ha scelto di ricorrere all'aiuto di medici specialisti per curare il suo esaurimento e migliorare lo stato generale della sua salute".



Non le è bastato, quindi, dispensare sorrisi per mostrare al mondo intero che era pronta a voltare dignitosamente pagina dopo la fine della sua unione con Kutcher perché il dramma interiore che stava vivendo era palpabile. Fisico spigoloso e sguardo assente hanno preso il posto delle sue sexy curve e del sorriso smagliante. E per lei, che ha investito fior di dollari sulla sua immagine, non è poco.