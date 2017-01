Raffaella Fico seduce in lingerie

La fidanzata di Balotelli in pose hot

25/1/2012

Il San Valentino di Mario Balotelli sarà all'insegna della lingerie di pizzo? Può darsi visto che la fidanzata Raffaella Fico è diventata la nuova testimonial del marchio Sìèlei prendendo il posto della bella Aida Yespica. La ex gieffina posa splendida in reggiseno e slip mostrando le sue curve da capogiro. Tra pizzi, giarrettiere e microslip regala immagini davvero bollenti che faranno di sicuro perdere la testa anche al calciatore.

foto Ufficio stampa

Raffaella indossa la nuova collezione 2012 Basic Lace mettendo in mostra undici diversi reggiseni, sette tra slip e culotte, giarrettiere ultrasexy e perfino un reggicalze intrigante e malizioso.



Dal ferretto alla microfibra, passando per il pizzo la Fico pare una dea della bellezza con un lato B spettacolare e un florido décolleté. C'è da pensare che SuperMario trascorrerà un San Valentino all'insegna dell'eros e della seduzione con la riccioluta showgirl.



E chissà quale regalo potrà fare alla bella fidanzata... Dopo averle comprato una casa e una costosissima Porsche, cosa comprerà l'attaccante per la fidanzata?