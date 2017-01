Tra Giorgia Palmas e Davide Bombardini è finita

La conferma dall'ex velina a "Gente"

24/1/2012

E' finita. Ufficialmente finita. Tra Giorgia Palmas e Davide Bombardini la love story è al capolinea. Le voci giravano da mesi, adesso però arriva la conferma dall'ex velina che a "Gente" dice: "Per quanto possa essere dolorosa una rottura, nulla giustifica il mettere di mezzo i figli. Per me e il mio ex, il bene di Sofia è sempre stato la priorità".

foto Olycom

E' la prima volta che la Palmas parla di "ex" riferendosi a Bombardini, e lo fa mettendo l'accento sulla piccola Sofia, tre anni, la bambina avuta con il centrocampista dell'Albinoleffe.



Le ragioni per la fine di questa storia d'amore rimangono ancora oscure. La scorsa estate l'ex naufraga era stata fotografata al mare insieme al campione del bike di "Striscia la notizia" Vittorio Brumotti e le voci di crisi si erano ingigantite. Ma da nessuno dei "protagonisti" è mai arrivata una spiegazione.



Solo adesso Giorgia usa quella piccola parola "ex", che lascia intendere come le decisioni siano state già prese.