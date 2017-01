Cameron Diaz ha dato un taglio

Nuovo look sbarazzino per l'attrice

24/1/2012

Pare che quando una donna si tagli i capelli abbia dei cambiamenti in vista. Chissà cosa avrà in mente Cameron Diaz che alla soglia degli anta ha deciso per un taglio netto: via la lunga chioma bionda e avanti a una capigliatura irregolare, sbarazzina, forse anche impertinente. Viso raggiante e luminoso, stacco di coscia da urlo, look sempre al top, così si è presentata l'attrice alle sfilate parigine. Per lei il tempo si è fermato.

foto Olycom

Qualcuno vocifera anche che si sia rifatta il seno aumentandolo di una taglia. Sotto gli abiti il rigonfiamento è minimo, difficile parlare di ritocco. Eppure la diva di Bad Teacher non è nuova agli aiutini estetici: dopo essersi rifatta il naso, aveva espresso il desiderio di rendere il suo fisico un po' più formoso. Fatto sta che la nuova mise dell'attrice è davvero bella. Capelli biondissimi, corti, pettinati all'indietro per risaltare il viso. Occhi d'angelo e sorriso smagliante. Gambe lunghissime, toniche, perfette, messe in mostra da abiti sempre più corti e da scarpe dai tacchi sempre più vertiginosi. Cameron ha deciso all'alba dei quaranta di rilanciarsi e pare ci stia riuscendo bene.