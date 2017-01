Eva Riccobono, errore osè su Twitter

Nell'autoscatto ci "scappa" un capezzolo e lei toglie al volo la foto

24/1/2012

Un autoscatto per mostrare gli occhiali nuovi dopo essere andata dall'oculista, e et voilà il capezzolo di Eva Riccobono fa capolino per errore su Twitter. Foto subito ritirata e modificata. Perché la bionda attrice si sia fotografata, apparentemente nuda, commentando: "Porto gli occhiali da nove anni...", resta un mistero. Ma il siparietto hot le porterà sicuramente un sacco di nuovi followers.

foto Twitter

Ultimamente i "bollori" di Eva però non sono passati inosservati. Un amico dell'attrice infatti ha postato sul suo profilo Twitter alcune immagini che la riprendono mentre i scatena ballando e alzando la maglietta per mostrare l'intimo. La Riccobono però non è l'unica "vittima" involontaria degli autoscatti osé postati per errore.



Di recente il capezzolo è sfuggito online anche a Annalynne McCord e a Tori Spelling... errori che portano gloria e audience.