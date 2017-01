E' nata la figlia di John Elkann

Lavinia Borromeo ha dato alla luce Vita

24/1/2012

Fiocco rosa in casa Agnelli. Il presidente della Fiat John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo sono diventati genitori di Vita. La piccola è nata all'ospedale Sant'Anna di Torino, pesa tre chili e 200 grammi e sta benissimo, così come la mamma. La coppia ha già due figli, Leone e Oceano. Anche l’etoile dell’Opéra di Parigi, Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti, ha partorito Julia. La bimba - dice Chi - pesa 2 chili e 900 grammi.

foto Olycom

Prima di Lavinia ed Eleonora, il titolo di mamma vip 2012 era stato assegnato a Beyoncé, diventata mamma per la prima volta della piccola Blue Ivy Carter, proprio nei primi giorni di gennaio. Il nuovo anno però si apre all'insegna di molti altri pancioni celebri. Ultima in ordine di annuncio Caterina Balivo, che partorirà a giugno, e poi Eleonora Abbagnato, già in dirittura d'arrivo, la top model brasiliana Alessandra Ambrosio, Claudia Galanti, Maurizia Cacciatori e Marta Cecchetto. Chissà se anche loro come gli Elkann sceglieranno un nome particolare per il loro piccolo.