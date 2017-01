Miley Cyrus a spasso senza "ferretto"

Capezzoli in bella vista per la protagonista di Hannah Montana

24/1/2012

Non si sa se sia sbadata o spregiudicata, ma una cosa è certa: Miley Cyrus ha lasciato a casa il suo "ferretto". Senza mostrare alcun imbarazzo, in giro per le strade di Los Angeles con passo veloce, mette in mostra il suo lato A coperto da una leggerissima maglietta bianca. Pantaloncini corti e stivali completano quel look casual che evidenzia il suo fisico tonico.

foto Olycom

Ritrovata la forma dopo una dieta ferrea la giovane star ha deciso di mostrare i frutti di tanto sacrificio con un abbigliamento apparentemente normale ma che in realtà risalta le sue forme perfette.



Una t-shirt chiara evidenzia i suoi capezzoli e quel sensuale movimento del seno tipico di chi non indossa la lingerie non fanno altro che aumentare il suo lato sexy. Come tutte le giovani star e anche un po' capricciose vuole tutte le attenzioni su di sé anche se poi finge di snobbarle.