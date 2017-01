Neo-mamme star, e la pancia non c'è più

Ma non per tutte avviene il miracolo

24/1/2012

Pancia piatta, forma perfetta. Victoria Beckham posa sulla cover del magazine giapponese Numero e, a sei mesi dal parto sfoggia la sua splendida linea post gravidanza. L'ex Spice però non è la sola star ad aver recuperato in tempo record curve e chili pre bebé. Da Elisabetta Gregoraci a Miranda Kerr, passando per Jessica Alba e Eva Herzigova, Gisele Bundchen ecco quelle che la pancia non c'è più, e quelle che ancora devono lavorarci su...

Perché non è da tutte tornare subito in forma dopo una gravidanza. Non ci sono riuscite Tori Spelling, Pink e nemmeno Anna Falchi, che mostrano ancora generose rotondità da neo mamme, di cui vanno comunque orgogliose.



Nella maggior parte dei casi però lo showbiz pullula di mamme con una marcia in più, quando si parla di diete, ginnastica dimagrante e quant’altro. Pur di tornare a indossare i loro abitini aderenti sui red carpet e in passerella e i sexy e stringati bikini in spiaggia, farebbero di tutto. E quando ci sono i soldi anche perdere chili diventa più facile. Ci sono riuscite senza, apparentemente faticare troppo, Elisabetta Gregoraci, smagliante sin dai primi mesi dopo il parto, Alessia Marcuzzi e Penelope Cruz. Un caso a parte sono le modelle, da Gisele Bundchen a Adriana Lima e poi Miranda Kerr, Eva Herzigova e Claudia Schiffer. Per loro il corpo è la fonte primaria del lavoro, un patrimonio inestimabile di cui prendersi cura in tutti i modi. Eccole quindi sfilare coi loro corpi filiformi, appena pochi mesi dopo essere uscite dalla sala parto.



Per alcune di loro si tratta persino del bambino numero due o tre, come per Claudia Schiffer o Victoria Beckham e il miracolo è ancora più eclatante.



Anche se poi più che di miracoli, come ha spiegato Elena Santarelli sarebbe meglio parlare di qualcosa d'altro. A chi le chiedeva se a soli 5 mesi dalla nascita del suo bimbo, fosse nuovamente in forma grazie a "madre natura", con molta franchezza ha risposto: "Ma finiamola di dire bugie!!! Non siamo super donne (come amano definirci), nessuna di noi (donne dello spettacolo) ha la fortuna di tornare come prima senza alcun sacrificio: sono le cure intensive nei centri benessere ad eliminare ogni traccia delle nostre recenti gravidanze”. Grazie Elena.