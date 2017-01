Irina Shayk e Vanessa Hessler per Replay

Curve bollenti e jeans

23/1/2012

Non ha bisogno di scenari ad effetto il marchio Replay per le sue pubblicità. Bastano le curve conturbanti e procaci di due modelle mozzafiato come Irina Shayk e Vanessa Hessler. Corpi sensuali, fondo nero e indosso solo un paio di jeans. Così la storica griffe di denim presenta la sua nuova campagna primavera/estate 2012.

foto Ufficio stampa

La sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo posa per la seconda stagione consecutiva ed è stata la sensuale Ambassador del brand agli ultimi Mtv EMAs di Belfast. Vanessa Hessler, giovane modella italoamericana scoperta a Roma durante una vacanza con la madre all’età di 16 anni e dal 2008 proiettata nel mondo del cinema con tre grandi film e diverse serie televisive all’attivo, oltre che famosa per la sua "amicizia" con il figlio di Ghaddafi, approda invece per la prima volta da Replay.



La scelta tra le due bellezze è difficile, se non impossibile e così eccole posare tutte e due. Un binomio di sicuro successo negli scatti d'autore del fotografo francese Thierry Le Goués, autore delle memorabili campagne Replay scattate tra il 2000 e il 2005 e dell’ultima campagna pubblicitaria ‘tributo’ in occasione del 30° anniversario.



Accanto a loro il modello neo-zelandese Vinnie Woolston che scopre per la prima volta i tatuaggi maori che svelano l’origine e il nome della sua tribù, raccontando un’appassionante storia di antenati.