Miley Cyrus, sette chili persi a... caro prezzo

L'attrice e cantante investe 50 mila dollari per dimagrire

23/1/2012

“Amo me stessa e sono orgogliosa del mio aspetto...mi piace avere le forme di una donna". Solo pochi mesi fa Miley Cyrus si difendeva così su Twitter, da chi l'aveva definita "grassa", eppure adesso US Magazine afferma che la giovane star di Hanna Montana ha perso ben 7 chili investendo 50 mila dollari per dimagrire.

foto Tgcom24

Certo definire Miley "grassa" è stato sicuramente esagerato. L'attrice e cantante ha mostrato curve più generose, fianchi più rotondi e forme morbide negli ultimi mesi. Ai People's Choice Awards però, poche settimane fa, la Cyrus è apparsa filiforme, pancia piatta, braccia esili e curve super definite. Una forma perfetta insomma, come non aveva mai mostrato.



Stando a Us Magazine sarebbe tutto merito di un personal trainer, un cuoco personale e un dietologo, che la diciannovenne avrebbe ingaggiato per dimagrire e per i cui servizi avrebbe investito qualcosa come 39 mila euro.



Un amico di Miley, così riferisce il magazine americano avrebbe detto: "Il costo dell'operazione dimagrimento non le interessava, le bastava perdere chili il più in fretta possibile."