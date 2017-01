L'isola di Megan Fox e delle sue gemelle

Accesso consentito solo se si parla inglese

23/1/2012

C'è un'isola, immaginaria, nella quale in molti vorrebbero naufragare, popolata da tante splendide Megan Fox. L'attrice, tra le più sexy dello star system, e un esercito di suoi cloni, sono infatti le protagoniste di un divertente spot portoghese che pubblicizza una scuola d’inglese. Accesso consentito a questo paradiso terrestre solo se si parla la lingua della diva di "Transformer".

foto Da video

Cosa che non sono in grado di fare i due giovani naufraghi approdati sull'isola. La visione che is trovano davanti è paradisiaca, Megan Fox, coperta solo di pelli e pellicce appare in tutta la sua bellezza accompagnata dalle sue "sorelle gemelle".



Niente da fare però, i due non conoscono una parola d'inglese e quindi la punizione è quella di finire su un'altra isola, popolata da personaggi altrettanto celebri, ma molto meno... sexy.